鼓吹確診者外出播毒　警拘2男子檢電腦手機證物

警方於本月8日及14日採取執法行動，拘捕多人涉及在網上社交平台鼓吹他人違反防疫規例及確診市民外出播毒，警方於昨日(21日)再次採取拘捕行動，分別在西灣河及深水埗拘捕2名男子（29及41歲），他們涉嫌干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」及違反《預防及控制疾病規例》等罪。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌指出，被捕人士涉嫌在今年2月在網上社交平台鼓吹確診市民外出播毒，「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）第32條」，即「使他人蒙受感染的危險」。

其中29歲疑犯涉嫌在2019年12月，在網上社交平台上鼓吹其他人向警務人員使用暴力，干犯對他人試圖造成身體嚴重傷害。另外，41歲疑犯明知為新冠肺炎確診者，仍然沒有理會政府的隔離規定，外出到食肆用膳，使他人蒙受感染的危險。

據悉，二人分別在社交媒體社交平台及網上討論區發表言論，二人沒有直接關連。行動中，警方檢獲5部電腦及5部手機，被捕人士仍被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。

警方提醒高院在2019年頒發臨時禁制令，禁制任何人在互聯網平台或媒介，傳播、發布或重新發布任何目的在於促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或訊息，意圖或相當可能會造成非法人身傷害、財產的非法損害，或故意協助、教唆他人從事或參與上述任何行為。