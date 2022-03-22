強檢公告今重啟　快測無確診不當作完成採樣　仍須排檢測中心

因應疫情形勢的最新變化，政府今日(22日)公布，由即日起重新發出強制檢測公告，要求曾經到訪指定地點的相關人士進行新冠病毒核酸檢測，以助管控社區傳播，保障公眾健康。須強檢市民如屆時經快測確診並有申報，可直接獲視為完成強檢；但如果快測結果無確診，就不會被視作完成強檢。換言之，若快測無確診，市民就要再自行到社區檢測中心或流動採樣站，進行核酸檢測，以符合強檢要求。

至於３個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，就無需再接受強制檢測。

政府表示，隨着近日香港檢測能力進一步提高，決定恢復發出強制檢測公告，要求曾經到訪較高傳染風險地點的相關人士，包括居民、員工和訪客等進行核酸檢測。衞生署衞生防護中心會根據風險評估，包括近期掌握的疫情數據，例如檢測陽性個案及污水檢測結果，訂定相關風險地點名單。為配合上述措施，「安心出行」應用程式將重新發出強制檢測公告通知，提醒曾經到訪指定地點的人士。

政府於上月25日公布，向在傳染風險較高地點居住或工作的人士派發快速抗原測試套裝，並暫停發出強制檢測公告，以集中核酸檢測資源加快檢驗進度，同時因應社區傳播風險大規模動用快速抗原測試，以盡早識別確診個案並作出支援。