港大研究發現農業擴張　令熱帶森林碳儲量損失倍增

熱帶森林向來被評為含碳量最豐富的生態系統之一，惟香港大學最新研究發現，過去20年熱帶森林碳儲量損失倍增，其主因是人類農業擴張所引致。研究指，是次調查揭示目前全球減緩森林損失的政策有問題，碳儲量流失以外，毀林變爲耕地，更會引致生物滅絕和土地退化等不良後果。相關研究已在學術期刊《Nature Sustainability》發表。

是次研究由香港大學工程學院與南方科技大學環境科學與工程學院負責。研究團隊運用高分辨率遙感觀測產品，結合分層隨機採樣方法，在北緯23.5°和南緯23.5°之間的熱帶地區展開研究，但不包括澳洲北部。

研究分析多個遙感衛星數據庫過去20年的地面時序圖像，結果發現，2001至2019年間森林減少造成的生物量碳和土壤有機碳的損失，首次發現熱帶森林碳儲量損失由2001至2005年的每年9.7億噸，加倍增加至2015至2019年的每年19.9億噸。

港大土木工程系教授陳驥指，熱帶森林碳儲量損失的82%是由農業擴張引起，例如南美洲和東南亞的大型農業擴張是由商品驅動，非洲則主要是小型的輪轉農業。研究同時顯示，70%由農業擴張導致損失的森林，於2020年仍保持農業用途，揭示農業在熱帶森林破壞中的長期持續性作用。