全民強檢被質疑空中樓閣　林鄭死撐：考慮疫情尾段再推

疫情肆虐，政府早前宣布將推行全民強檢，更傳或配合禁足令實施，引起社會一片恐慌，更一度出現搶購潮，最終行政長官林鄭月娥周一(21日)宣布暫緩有關計劃，外界質疑日後是否重啟仍屬未知之數。林鄭今早(23日)再回應指，全民強檢是手段，涉及大量資源投入的工具，必須掌握機會，否則徒勞無功，考慮在疫情尾段會推行全民強檢。

她表示，當初希望在疫情初階段抽出感染者，防止病毒擴散，但疫情其後變化太快，認為暫緩強檢對設施沒有影響，「是雞與雞蛋嘅問題」，政府需要繼續建設設施，一定要減重症減死亡減感染。

她又指，需要優先處理長者問題，稱安老院舍防護能力不足，故需要設立更多暫托中心。她不希望新一波疫情出現，但都要做好準備，應對能力要比今日強，不會因為第5波穩定就放棄增強能力，實際上會更明顯抗疫鏈環節要檢視加強。

對於當時指因推行全民強測，而需要提早放暑假，林鄭指全民強檢不是提早放暑假唯一理由，而是需要減人流，指第5波疫情嚴峻已改為網課，但明白網上學習與實體面授課有分別，如果網課至7月份又放6星期，認為會影響學習，所以不如先放暑假到時復課。

林鄭稱現時是更加精準將資源用在有效地方，用更積極措施處理疫情，昨晚(22日)開始恢復發出強制檢測，雖然有人不同意但每日都繼續圍封強檢，並會盡快向全港住戶批發物資包。她指，醫管局治療的新冠病人約1.1萬，滯留在急症室人士已急速下降。

林鄭續指，經濟復甦都要精準，靠防疫抗疫基金、保就業計畫、財政預算案三大支柱，更加碼派發消費券，希望經濟快速反彈，有信心第5波疫情穩定後，希望經濟復甦。