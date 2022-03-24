政Whats噏：捐款響應善舉　楊政龍居家運動強身健體

疫情持續至今超過兩年，仁濟醫院董事局有見社會上各階層都面對前所未有嘅衝擊，於是緊急撥款1000萬港元設立「仁濟抗疫基金」並獲得英皇集團響應。集團執行董事楊政龍(Alex)，今日(24日)以英皇慈善基金名義，向仁濟醫院董事局黃楚淇主席頒贈100萬港元支票，以支援弱勢社群，齊心抗疫。

善款雖然有助抗疫，但個人嘅健康狀況亦相當重要，到底Alex係點樣保持強健嘅體魄呢？佢話自己會做運動，可惜健身室同埋康文署嘅體育場館目前都處於關閉狀態，惟有做啲屋企都做到嘅運動，而佢最近就開始拉筋運動，仲笑稱自己啲筋好緊，要慢慢嚟，畢竟萬事起頭難啊。

至於提升抵抗力，Alex就話自己平時都有飲下啲抗疫湯水嘅，而英皇慈善基金今次主要支持「仁濟抗疫基金」旗下「愛心保健湯包送暖行動」，捐款贊助40000個保健湯包，透過仁濟網絡送到有需要人士手上，受惠者包括仁濟轄下五間長者鄰舍中心會員、劏房戶、基層家庭、以及獨居長者。Alex話希望用最直接嘅方式照顧大眾嘅身心健康，認為大家齊心合力，一定能共渡難關。

講起抗疫湯水包，黃楚淇主席話會照顧唔同人士嘅需要，今次嘅湯水包亦適合素食者。講開又講，奉行素食多年嘅黃楚淇，話喺疫情期間主要吸收多啲維他命C同埋多飲水，以增強抵抗力。當然唔少得喺屋企做運動啦。佢又話今次活動將向劏房戶、長者、少數族裔家庭派發8,000個抗疫福袋，而派發福袋嘅工作人員，亦係新聘請嘅臨時職位，希望援助失業或開工不足嘅市民。

講到失業問題，出席活動嘅仁濟醫院副主席孫蔡吐媚可謂感受良多。喺香港同內地都有公司嘅孫太話，好多員工都係老臣子，多年來嘅賓主關係，令到佢唔想見到員工失業，即使疫情下嘅營運係有一定嘅困難，惟有減少其他開支都唔希望炒人咁話。