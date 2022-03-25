建造業應用組裝合成科技　可加快興建公屋時間

本港踏入建造業高峰期，將有3000億港元項目陸續動工。隨時代演變，建造業應用組裝合成及建築信息模擬等科技，有望打造本港成爲智慧城市，預計可加快興建公屋約1年時間，以及最快於5年後降低私人樓宇10%價格。

迎來建造業黃金期，新上任的建造業議會主席何安誠認爲，科技為未來大趨勢，本港尚有進步空間，對比新加坡及內地，本港應用組裝合成法大落後。以新加坡為例，已有200個項目正打算或已應用組裝合成法，但本港連一半數字都達不到，僅得70個項目。他指組裝合成尤其適用於40層或以上公屋，料普及後可節省至少1年興建時間。至於私人項目，則取決於市場對單位的需求，並寄望未來可降低樓宇價格。

惟他承認，組裝合成難以應用於重建項目，而且對交通基建有一定要求，如山上的項目較難應用。他又預計2026年後，3億港元或以上的工程都會使用建築信息模擬。而為回應業界要求，政府將採用「組裝合成」建築法中，可獲得的樓面面積豁免，由6%提升至10%，並為此提供相應的上蓋面積寬免，何形容此舉有鼓勵作用，不少發展商都感興趣。

引入科技同時有助吸引新血，何說，可撇除以往建造業「危險及老粗」的形象，因不少工程能於室內進行，或利用電子系統進行部分工作，並期望塑造「工友都可以拎住平板電腦，好似飛機師咁有型！」何亦着重地盤安全，去年工業意外數字高達20多宗，情況不理想，他任內將提高工友安全意識，希望可以大幅降低工業意外。