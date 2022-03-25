醫療集團指院舍長者接種復必泰意欲低　派外展隊憂浪費資源

本港第5波新冠肺炎疫情未止，院舍是爆發災區，港府近日加強向院舍長者「埋手」谷針，包括派醫療外展隊到院舍提供接種服務。盈健醫療醫務總監鄺健鴻今早(25日)在電台節目表示，集團暫時未曾與政府商討，派外展隊到院舍接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗安排，指雖然技術上無問題，但認為要考慮到需求問題，指很多長者對復必泰有誤解，擔心接種後會不適甚至死亡，因此很多長者都選打由內地研發的科興疫苗。

鄺解釋，由於復必泰涉及儲存和釋稀程序，每樽疫苗可以釋稀成7劑疫苗，如果接種人數配合不到，就會造成浪費。

他又指，對比社區接種中心或流動接種車，要到安老院接種復必泰的難度是較高，因為院舍未必有乾淨及特定的地方，讓醫療團隊釋稀疫苗。他認為，院舍若有一定人數接種復必泰是最好，如果只有1、2人接種，難以派出一隊醫療隊前往接種，不過團隊會盡量調撥人手處理。

安老服務協會主席陳志育則表示，社署已向安老院舍負責人發信，提出如果有長者希望接種復必泰新冠疫苗，署方會盡量安排醫療團隊上門接種，他認為長者能選打哪款疫苗是最好，但根據過去經驗，選打科興的院舍長者佔大部份，選打復必泰的反而是少數。他又指，目前安老院舍長者的接種率約55%，政府會爭取在下月底前提升至9成。