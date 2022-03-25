潮語「見字飲水」註冊商標惹議　網民斥變咗「見字掠水」

港人熱門潮語之一的「見字飲水」，最近因被發現已被註冊為商標，引起社會一片熱議。有不少網民均擔心會侵犯版權，又斥以潮語註冊商標會打擊大眾創作；有人亦斥擁有「見字飲水」商標的Valkyrie Agency Limited，其「見字飲水協會」Facebook專頁，亦有大量二次創作或版權不明的改圖。有資訊科技業界人士指，事件或會牽起訴訟，如2017年「平安鐘」商標亦被判商標失效。

據了解，「見字飲水協會」在其社交平台專頁上，已承認將「見字飲水」註冊為商標，其版主亦向傳媒表示自2020年4月開設「見字飲水協會」專頁以宣揚見字飲水，同年約7月申請註冊商標，12月終獲知識產權署批准。網上亦有不少疑似商業機構與「見字飲水協會」的對話示圖，前者遭後者警告如未經批准，用「見字飲水」有機會遭索償。

自相關消息於網上流傳後，引來大量網民批評，如「見字飲水」變咗「見字掠水」、「真係好撚核突 要咁樣搵錢」、「用律師信靠嚇啲小市民係威啲嘅」。

曾任長者安居協會執行委員會成員，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦表示，2017年「平安鐘」商標遭法院判決商標失效，故相信如有人提出撤銷「見字飲水」的註冊，亦有獲得勝訴的機會，建議可徵詢律師意見。

根據據知識產權署公開資料，「見字飲水」四字商標目前有三個商標註冊申請，於2020年8月至2021年12月先後提交通過，均由公司「Valkyrie Agency Limited」註冊。其中兩個申請已成功註冊，分別為飲品類和市場推廣服務類；其餘一個則仍在申請中，涉及家用器具類和遊戲玩具類。