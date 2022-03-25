政府將向全港家庭派發防疫服務包　包括快速抗原測試劑

新冠肺炎第5波疫情持續，政府今日(25日)繼續召開抗疫記者會，交代派發抗疫包，行政長官林鄭月娥表示，保證物資供應極為重要，中央繼續有求必應的態度滿足香港醫療物資，商經局每日都發出新聞公報交代派發情況。

有關物資分四方面派發，包括派發給前線人員，高暴露風險都可獲發，包括快測及防疫裝備，快測每日需要派200萬包。第二方面就是派發給圍封強檢，第五波超過270次圍封、38萬居民接受檢測。第三方面是派發給確診者及其家人，家居支援派發物資包，已經派發52萬多緊密接觸者。第四方面污水檢測，已經派發500萬包。

物資充足就更廣泛派發全港家庭，接近300萬家庭都會有防疫物資包，希望加強防疫意識，有物資及資訊小冊子、防疫錦囊；希望市民使用包內的快測，做到早發現，繼而早隔離、分流；希望加強市民保護，有KN95口罩，到人多地方加強保護。她呼籲市民收到物資包，可頻密使用快測，讓政府提供適切支援，可以透過申報系統得到確診、康復記錄，方便以後用途。