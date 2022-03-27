千架抗疫巴日載不足900人　平均5000元接送一患者

政府自上月21日起設立專屬車隊，協助接送確診患者前往社區隔離設施，截至上周二(22日)，車隊由200架中小型巴士增至1,000架。消防處回覆表示，由本月18日至上周二，共轉介4,482名確診者予抗疫小巴，以政府每部車資助4,500至5,500港元計算，平均逾5,000港元接載一人；運輸署則指，本月底起將各減少200架前往隔離設施的抗疫的士、抗疫小巴及巴士。

抗疫巴士車隊在2月底推出時有200架，因應更多社區隔離設施啟用，抗疫巴士車隊至上周二已增至1,000架，各類巴士每天資助4,500至5,500港元不等，以現時1,000架車計算，每天用於抗疫巴士車隊的資助額至少450萬港元。消防處表示，在3月18日至上周二，5天共轉介4,482名確診者予抗疫小巴，即整個車隊每日平均接送約896人，以每架最低4,500港元資助額計算，平均約5,022港元接送一名患者。

而運輸署回覆指，政府與的士業界、非專營巴士及公共小型巴士業界會繼續密切留意專屬車隊的實際需求和運作情況，視乎需要調整車輛數目及派車安排，因應確診人士前往社區隔離設施的最新需求情況，由本月底起，專屬巴士車隊數量將會調整至800架，而提供相關服務的專屬的士車隊則會調整至200架。