東方日報A1：百萬確診　七千亡魂　林鄭就走　唔查禍首

新冠肺炎纏港兩年多，港府抗疫成績表劣迹斑斑，令物資豐富的香港一度鬧口罩荒、市民盲搶糧、百業被防疫苛政玩殘，食肆晚市不能堂食，酒吧美容院等被迫停業，十多萬人淪為失業大軍；更縱容機組人員專享返港免檢疫特權，導致上百萬人感染Omicron，第5波疫情累計逾7,000人死亡。惟行政長官林鄭月娥仍未有正面向死者家屬道歉，又指有關港府處理疫情的獨立調查委員會將會由下一屆政府處理。有學者質疑獨立調查委員會成效，擔心政府會將細節列為機密而不交代，又批評港府官員抗疫不力卻沒有人問責下台。

疫症令本港喪失數千條人命，林鄭月娥昨日出席抗疫記者會時，被問到會否承認抗疫策略失誤，而特區政府有抗疫主體責任，又會否向市民、尤其向死者家屬道歉。林鄭月娥未有正面回應，只表示面對這場巨大的公共衞生危機，涉及相當多的死亡個案，對每位離世人士的家人致以深切慰問。

至於政府被指在動態清零政策上舉棋不定，她解釋指，不希望社會就動態清零和與病毒共存兩條抗疫路線爭拗，強調每個城市的抗疫策略不同，策略亦會不斷改變。同樣地針對全民檢測，她表示無人能預測3月會全面爆發疫情，故有需要先安排和預備。她承認特區政府負有抗疫主體責任，指港府履行主體責任的同時，亦會就不足之處作出改善，所以須每日調整政策，認為並不能形容港府時常轉變，調整亦是希望防疫工作做得更好。

另外，勞工及福利局日前公布，將牽頭成立工作小組，林鄭月娥澄清勞福局的工作小組主力在檢討安老院舍和長者的抗疫工作，但並非替代全面檢討的獨立調查委員會。她指今波疫情構成公共衞生危機，值得成立獨立調查委員會檢視，包括醫療、福利、衞生等問題，會是一個非常廣泛、非常深入的調查。但她認為現時仍在疫情期間，短期內亦沒有信心能走出疫情，故不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理，而若下屆政府需要她作為這次抗疫的主體負責人提供意見，她亦非常樂意。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，除了質疑現屆政府希望逃避問責，才將獨立調查委員會的工作留待下屆政府執行外，更擔心政府會將細節列為機密而不交代，避而不談，導致未能水落石出，找出防疫上真正的核心問題。

陳又指，疫情並非單一事件，而是會延續性地發生，故不應在疫情結束後才作檢討。陳認為政府應不時檢討，找出問題所在，並立即要求出現失誤的相關官員問責下台，若政府未能有效改善，將難以避免下一波疫情爆發。他批評港府在疫情期間沒有體現問責精神，強調官員犯錯應立刻問責下台，而不是留在政府尸位素餐，他更點名批評食物及衞生局局長陳肇始抗疫不力、勞工及福利局局長羅致光漠視安老院舍需要，導致大量長者染疫而亡，運輸及房屋局局長陳帆運送物資不力，令本港出現搶購潮，有關官員均須問責下台。

另外，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指，單靠政府內部小組，難以檢討全盤抗疫政策，應如2003年沙士後成立獨立調查委員會，由法官處理，期望下屆政府進行，徹底研究本港管治架構的問題。另有議員亦認同疫情過後應追究失職官員責任，並檢視政府運作、公務員動員等問題。

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