專家指政府計錯死亡率　預計兩三周後單日確診回落至三位數

本港連續兩日新冠肺炎確診個案少於1萬宗，香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今早(28日)在電台節目表示，疫情整體趨勢向好，但社區仍有相當多的感染者，回落速度不會太快，預計要在2至3周後，單日確診病例才會跌至少於1,000宗確診。

孔繁毅認為，如果6月逾90%人口接種3針疫苗，加上全港已有約400萬至500萬人受感染，相信群體免疫已經達至一定水平，可解除室外「口罩令」和大部分社交距離措施，包括讓食肆回復100%入座率、容許最多12人一桌，以及重開所有康樂設施，並讓學校恢復面授。不過他強調，疫情不會完結，將每年「復發」，日後市民在每年冬季前都要接種加強劑。

對於醫管局行政總裁高拔陞昨指，初步分析死亡個案發現約40%明顯死於新冠，另有約30%是沒有關係。孔解釋，若患者感染新冠病毒並出現肺炎，不論是否有出現其他併發症，初步判斷亦屬死於新冠。

他又指，因為實際感染人數可能已超過400萬，計算死亡率應以預測的感染數字作為分母，而非政府公布的確診數字，即100萬人做分母，預計目前死亡率為0.18%，只較流感高些少。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，目前仍然有20多萬70歲以上長者未接種疫苗，接種速度慢，認為政府在4月逐步放寬社交距離後，疫情會反彈，擔心新變種病毒亦會引發第6波疫情。

何建議，在逐步放寬前，加快為長者接種第一針復必泰，又建議已接種科興的長者，之後轉打復必泰，以加強保護，亦同意政府在圍封期間，找出未打針的長者，跟進接種。

他又指，數據推算，目前醫管局處方新冠口服藥比率達60%，未到理想水平，擔心有長者未能在黃金期服用，建議允許私家醫生處方口服藥。