第5波疫情至今287次圍封強檢　近一周發現初步確診個案下降

新冠肺炎第5波疫情持續，政府今日(28日)繼續召開抗疫記者會，行政長官林鄭月娥表示，在抗疫任何階段都要早發現早隔離，需要大量檢測，現時私營化驗所每日檢測量為30萬次，加上快速測試包的普及，快速測試的確診個案比核酸檢測的確診個案更多。另外，她表示，確診數字應多於每日政府公布，常理都知不止100萬人。

她指，檢測分為強制檢測公告、圍封強檢和自願檢測，而圍封強檢的經驗對日後進行全民強檢有參考價值，第5波疫情至今共進行287次圍封強檢。而近一周各受限區域圍封強檢找出的初步確診人數跌至單位數，但認為要視乎該區域的曾經確診人數。她發現有2800名居民沒有遵從法例進行檢測，又質疑圍封強檢是否能做到完全覆蓋，因為仍有10.5%在工作人員拍門時沒有應門。在本周內開始向全港住戶派發的抗疫服務包，將包括7000萬套快速抗原測試包，呼籲市民多用，並主動呈報。

被問到會否重啟全民檢測，又有否有時間表，林鄭回應指，希望和內地免檢疫通關，強調沒有放棄全民強檢，但執行的時間至關重要，涉及大量人力物力，亦因難以預測疫情何時回落，故現時無法提供時間表。在現有的工作上，她指圍封強檢時已經能協助政府更了解社區的感染率，並得知曾感染和已康復人士的數字。

林鄭澄清，大埔廣福邨一連4座的圍封強檢並非策略調整，而是源於污水檢測結果，認為若能力許可，當然是一次過執行。被問到禁飛令在4月放寬，有酒店被發現坐地起價，她回應指成功增加4800間檢疫酒店房，共有1萬多間房，認為數目是合理水平，適時檢討增加空間。她又表示，不存在動用公帑補貼檢疫酒店，又認為酒店所訂的市場價格不是政府可以介入，為酒店的商業決定。