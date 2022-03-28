警破詐騙集團拘南亞漢等6人　4男女遭禁錮戶口被操控洗黑錢

有犯罪集團利用「搵快錢」作招徠，誘騙4名受害人見面後將之強押到旺角一酒店房間禁錮，期間利用受害人開立的銀行及虛擬貨幣交易平台帳戶，懷疑用作詐騙及洗黑錢用途，並藉由全天候看守及言語威嚇，禁止受害人與外界聯繫。警方早前接獲其中一名女受害人的家人報案，前日(26日)循線破案及救出一眾受害者，另以涉嫌「串謀詐騙」及「非法禁錮」拘捕5男1女(18至40歲)，當中包括集團骨幹成員，並有2人屬南亞漢，正追緝集團其餘人士。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，沙田警署在上周五(25日)接獲21歲女受害人的家人報案，指她在數日前離家上班後失去聯絡。案件初時交新界南總區失蹤人口調查組跟進，至翌日下午成功在旺角區尋回女事主。

警方其後根據她提供的資料，派遣總區重案組聯同沙田警區反黑組探員，迅速趕往旺角一間酒店房間，成功截獲3名男疑犯，相信他們正禁錮同房3名受害人，另一方面亦派員掩至新蒲崗一個工廈單位，當場拘捕另外2男1女疑犯。行動中，警方一共檢獲1部電腦、15張銀行卡及24部手機。

據悉，被捕人士包括3名本地男子、2名南亞漢及1名印尼籍女子，他們分別報任建築工人、售貨員或無業，當中有人是集團骨幹成員，至於3男1女受害人(21至37歲)則各自任職侍應或建築工人。根據現階段調查，涉事集團從今年2月至3月開始，經由網上不同社交平台及「Cold Call」形式作出宣傳，並以「搵快錢」作招徠，吸引一眾受害人。

集團事先會要求受害人開設銀行及虛擬貨幣帳戶，然後才約會面談，惟雙方會面期間，突然有數名集團成員現身，繼而強行帶走受害人，安排他們入住酒店，並交出手機、帳戶密碼及登入資料。

受害人在上周三(23日)至前日遭非法禁錮，他們逗留酒店期間，除了24小時有人看守，對方亦會用言語及精神惡意恫嚇，禁止他們邁出房間半步，以斷絕他們與外界的聯繫。警方又發現，有受害人遭受禁錮期間，其虛擬貨幣帳戶被操控處理不明來歷的資金，警方正全力追蹤資金流向及緝拿在逃人士，而所有被捕男子現時已被落案暫控相關罪名。

周子軒指出，警方留意到近年經濟不穩，不少犯罪集團瞄準市民想「搵快錢」的心態，透過網上平散播虛假宣傳，實質是誘人墮入騙局，甚至利用威嚇、禁錮之類方式操控受害人，使他們淪為洗黑錢工具。警方提醒市民，切勿因心急誤踩陷阱，必須多加留意犯罪手法，以免招致財物損失或人身傷害。