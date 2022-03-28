日內瓦國際發明展　中大奪17獎　應科院膺2金10銀

2022年日內瓦國際發明展於今日(28日)公布得獎結果，本地團隊勇奪多個獎項，其中香港中文大學的科研項目於共獲得17個獎項，分別是4個金獎、10個銀獎及3個銅獎；而香港應用科技研究院亦獲得12個獎項，其中包括兩個金獎及10個銀獎，展示本地的研究及創新能力。

中大副校長(研究)岑美霞表示，對科研團隊獲得佳績感到鼓舞，很高興科研成果再次獲得國際肯定，證明中大研究在多個範疇都處於國際領先地位，特別是再生醫學、生物醫學、人工智能、機械人及特殊教育等。

是次獲獎項目彰顯中大在推動知識轉移，把研究及創新轉化為具社會效益的實用應用所取得的成果。在17個獲獎項目中，當中有4個是中大於InnoHK創新香港研發平台研究中心與其他國際頂尖院校共同開發的研究成果；另有10個項目經已在大學支持下，由中大學者創立初創企業將研究成果商品化，或成立社會企業為有特殊教育需要之兒童提供支援。

應科院團隊憑「利用5G技術讓未來的城市和園區更智能、更高效」項目獲得金獎。方案涵蓋5G基站、5G MEC(多接入邊緣計算)和5G核心網，具備世界領先的性能，亦為香港首個5G端到端網絡全架構解決方案。由於設計靈活、易於部署、成本相對低，可以降低中小企應用5G的門檻，推動本港5G及智慧城市發展。

另一奪得金獎的項目為「應對氣候變化─新型水底無線充電解決方案」，為應對全球氣候變暖帶來的海洋問題，應科院從第三代半導體元器件、電源轉換模塊以及無綫充電等方面入手，提出高效率水底無綫充電解決方案，以提升水底機械人的巡航時間和工作範圍，為相關研究和作業提供保障。

應科院主席李惠光工程師表示，獲得佳績表示外界對院方努力成果的認同及肯定，值得鼓舞，會繼續努力帶來具影響力的創新科技，令大眾可以享受科技帶來的貢獻；而應科院行政總裁葉成輝亦指，科研人員成就一系列創新科技，協助適應新環境，今次獲得佳績，足證就算遇到不同的變化及困難，人員仍然會努力不懈，研究出便利社會的新科技及構思。

日內瓦國際發明展是全球規模最大的創新展覽，展出的發明均經過國際專家評判團評審。今年於網上舉辦的發明展一共展出近800項來自25個國家及地區的發明。