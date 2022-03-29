疫情下不能赴日交流　中大專業進修學院獲宮崎大學安排網上活動

新冠肺炎疫情之下，學生要到海外交流困難重重。香港中文大學專業進修學院早前為應用日語高級文憑課程學生，安排在網上參與由日本宮崎大學舉辦的日語學習課程暨交流活動。學生除了可以學習日語及當地日常用語外，宮崎縣香港事務所更派出職員向學生教授宮崎縣剪紙藝術，令學生學習更有趣味。

學院在今年1月中安排39名應用日語高級文憑學生，參加宮崎大學舉辦的網上日語課程暨交流活動。為期11日的活動，上午為日語課程，由宮崎大學教授講解日語文法、當地日常用語等知識；下午則是文化交流活動，由當地「導遊」透過視像會議軟件，實地介紹文化景點，學院的學生更有機會與當地學生及當地人交流對談。

其中兩日的活動在該校的將軍澳教學中心舉行，宮崎縣香港事務所派出日籍職員向學生教授宮崎縣剪紙藝術，又以宮崎縣特產製作甜品，讓學生以輕鬆方法學習日語，親身感受當地的藝術與美食。

學生於每日活動後要撰寫感想文，讓他們應用課程所學，加強寫作能力。該課程二年級生林育峰表示，最難忘的活動是宮崎縣立高千穗高等學校交流會，當地高中生透過Zoom實地介紹神社，更即場直播寫書法送給香港學生，他更有機會與高校生交流談天，認識日本高校。

有學生指，日本文化交流之旅是他們報讀學院此課程的原因之一，因疫情未能赴日難免失望，但學院安排的網上交流活動，補足了他們的遺憾。