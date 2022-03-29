12歲天才男童專攻古生物學　5個月考逾20個海外大學證書

疫情嚴重，令學校長時間陷於停擺，不過卻仍有學生決定停課不停學。年僅12歲、就讀於宣道國際學校中學1年級的陳永治，自去年10月底開始，在疫情期間於網上課程平台，便報讀自己喜愛的動物和古生物學，並於5個月內考獲逾20個海外大學證書。

據了解，陳為學校資優生，亦非常有語言天分，2歲半已能認讀500個英文詞彙，自小喜愛閱讀，尤其對英文、自然科學及古生物學的書籍感興趣。在學校因疫情停課時，亦未有放棄學習，去年10月底開始，利用課餘時間於edX、Coursera等外國大學網上課程平台進修，實行停課不停學。

至今短短5個月，他已成功修畢並考獲超過20個英美加名牌大學的網上課程所頒發之官方認可證書，課程內容亦廣泛多元化，包括恐龍和史前動物的絕種史、海洋爬行動物和脊椎動物的進化論、極地之氣候變化、昆蟲與人類的互動、畜牧業的生產和管理、瀕危動物的行為與保育、以至動物情感、認知、福利等社會關係的科目。

根據資料，edX是一個由美國哈佛大學和美國麻省理工學院共同創建的非牟利全球大型開放網上課程平台，而Coursera亦由美國史丹福大學的計算機科學教授創建。其所開辦的大學網上課程，每個由4至13個星期不等，每個星期均設有單元考試，並需要遞交論文或互評報告以作評核。學生可以按自己的進度提早遞交或一次過報讀多個課程，而每次評核需達80分或以上方為合格。全部評核通過後便可獲該大學頒發之官方證書。