疫症經年60%受訪港人感抑鬱　學者倡從小培養正面價值觀

新冠肺炎疫情2年間反覆不斷，本港百業蕭條，最新失業率調整至4.5%，面對如斯嚴峻的環境下，港人壓力日增，有團體推出「國際精神健康問卷」，並透過9條問題作初步精神健康評估，發現由本年1月至3月計算起，錄得60%受訪港人感到抑鬱；若以2月單月計算，更錄得75%港人出現抑鬱，整體遠超日本、台灣等其他國家或地區。另外，亦發現超過40%港人表示如發現抑鬱症亦不會選擇主動求醫。有學者建議，當局未來應加強家庭教育與支援，以從小教導小朋友表達情緒以及培養正向價值觀。

晉峰青年商會於本年1月至3月間，向超過1,300位年齡介乎18至65歲，分別來自香港、馬來西亞、台灣及日本的受訪者進行問卷調查，當中有620人完成問卷。調查發現過半受訪者(51%)出現抑鬱；而香港更為抑鬱之城，錄得60%受訪者出現抑鬱，數字比日本的40%、台灣的18%及馬來西亞的34%嚴重。至於診治方面，調查又指出，超過40%港人表示如發現抑鬱症亦不會選擇主動求醫，同樣遠超其他國家或地區，包括日本的35.6%、台灣的29.4%，及馬來西亞的23.8%。

另外，調查又發現本年初港人抑鬱有上升的趨勢，由1月錄得的51.3%，急升至2月份的75.3，當中更錄得逾40%受訪者出現中度至嚴重抑鬱情況。至於2月份所急升的抑鬱指數比率，調查同時發現當時為疫情高峰期，即由上月16日單日新增4,285宗確診個案起，至同月26日的17,063宗計算，故很大程度相信受疫情的影響下，以致本港經濟的不景氣，各行各業手停口停，故抑鬱率亦隨之飆升。

至於整體，調查又發現，來自4個國家或地區的受訪者中，有約75%均表示感到無助與傷心；另有近60%受訪者甚至對前路感到沒有希望，以及3成多感到自己沒有用、或感到沒有甚麼好期待。

宏恩基督教學院心理學院署理系主任及副教授黃葉仲萍博士表示，抑鬱症人士是曾經歷較大創傷，而歸根究柢很多時是因家庭出現問題，或於家庭中得不到支援，致很多時感到無助與沒有希望，因此建議當局未來應加強家庭教育與支援，從小教導小朋友表達情緒以及培養正向價值觀，如要對將來存有希望，及迎向未來的勇敢與能力，加上另從政策入手，以加強大家對社會的歸屬感。