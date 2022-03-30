10個港人7個失眠　女性及長者最高危

有研究顯示，每10個港人有7個患失眠，尤以年紀大的女性最高危，而第5波疫情間失眠新症個案也有上升；長期失眠會增加患心血管疾病、癌症風險。有精神科專科醫生指，新一代安眠藥有較少副作用，停藥後心跳快、手震等「戒斷」反應亦大減，患者若找出失眠成因，配合短暫服用安眠藥，可改善睡眠、情緒及生活問題。

失眠並非單純難以入睡。根據美國定義，只要一星期3晚或以上難以入睡、難以維持睡眠、頻密醒來或醒後難入睡，就是失眠。它亦分成4類，包括「難以入睡」、「不能持續沉睡」、「睡醒後自覺不能恢復疲勞」及「過早覺醒」。有機構調查發現，約70%港人有失眠問題，當中年齡愈大人士及女性患失眠的機率較高，70歲以上人士中有35%人患失眠。

精神科專科醫生曹國柱指，失眠影響甚廣，患者有較高風險患上糖尿病、中風及癌症。他引述一份分析了50萬宗失眠個案的研究指，3種失眠症狀與心腦血管疾病息息相關，若失眠患者難以入睡、日間執行功能下降及經常早起，其患病比率較沒有以上症狀的人士高18%，當中以年輕人及無高血壓者更為明顯。而失眠患者的存活率，亦較沒有睡眠問題和中度睡窒息症的患者低。

不少人以為服用安眠藥一定會上癮、有副作用、停藥會有嚴重「戒斷」反應。但曹指，新一代處方口服安眠藥—雙重食慾素受體拮抗劑（DORA），可幫助患者20分鐘內入睡、延長每晚睡眠時間多於60分鐘，副作用亦較少，臨床試驗和數據亦顯示停藥後沒有出現戒斷症狀。他稱，新藥不要長期服用，最好用藥兩至三星期，而有酗酒、個性易產生心理依賴的病人，要謹慎留意是否適合用新藥。