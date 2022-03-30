東方日報A1：疫下人財兩失　六成市民抑鬱

新冠肺炎疫情襲港兩年多，第5波疫情更在3個月內造成數百萬人染疫、7千多人被奪命的災情！在疫情狂爆、經濟衰退、信錯廢官、百業凋零的連番打擊下，港人「人財兩失」，精神健康亮起紅燈，本港兩個機構昨日發表的兩項研究分別發現，港人抑鬱指數高踞亞洲區幾個國家及地區居民之首，同時苦抗第5波疫情的港人亦出現嚴重厭世警號。據香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心的研究，過去一周港人自殺估值平均數高達4.05，比全年平均數1.8高，本月23日更是「防止自殺早期預警系統」指數創新高的時間，綜合近期輕生案件迭傳的社會現象，呼籲各界關注身邊人的精神及情緒健康。

抗疫持久戰令港人充滿無力感及沮喪感，晉峰青年商會於本年1月至3月間，向香港、馬來西亞、台灣及日本超過1,300位受訪者展開問卷調查，他們年齡介乎18至65歲，據成功回收的620份問卷顯示，新冠疫情對各區各地均造成影響，但香港成為抑鬱首城，綜合1月至3月的抑鬱指數，香港受訪者的指數高達60%，較日本的40%、台灣的18%及馬來西亞的34%更嚴重。

調查亦發現，第5波疫情爆發的首兩個月，港人抑鬱有上升的趨勢，1月份相關指數是51.3%，到2月份已急升至75.3%，當中更錄得逾40%受訪者出現中度至嚴重抑鬱情況。至於2月份所錄得的急升抑鬱比率，調查發現當時為疫情高峰期，研究機構引述當時本港確診個案佐證，認為港人抑鬱指數激增，很大程度是受疫情影響，尤其本港經濟不景氣，各行各業手停口停，抑鬱情況勢隨之飆升。

港人抑鬱情況遠比鄰近地區高，引起各方關注，宏恩基督教學院心理學院署理系主任及副教授黃葉仲萍解釋，抑鬱症人士大都曾經歷較大創傷，歸根究柢是因家庭出現問題，如於家庭中得不到支援，很多時會感到無助及無希望，建議當局加強家庭教育與支援。

另一方面，港大香港賽馬會防止自殺研究中心昨日亦發表「防止自殺早期預警系統」數據，直指本月23日是該系統首次錄得新高的日子，反映香港社會自殺情況的自殺個案估值平均數超越了「極高」的警戒線。機構指，自前年設計該系統以來，今次是這項預警數字首次達到極高水平，反映「情況嚴重」。

該機構指出，香港的自殺率由2003年起從每10萬人的18.6，下跌至2015年的12.0，下跌了逾30%。但今年2月28日起之後的兩星期，情況開始令人憂慮，中心又分析本月22日至28日期間共有21宗自殺相關報道，發現平均每天有3宗自殺的消息，並指年齡在55歲或以上的人士屬自殺高危群組，大部分都受精神困擾。中心望社會各界警惕，攜手共渡難

疫下百業蕭條，市民水深火熱，政府施政為人詬病。最新民意調查顯示，超過七成市民對特區政府感到不滿意，創兩年來新高，近六成人表示不信任政府。另外，市民對本港經濟評價最差，滿意率為負64個百分點。至於作為特首智囊和決策諮詢機構的行政會議同失民心，接近七成人表示完全不認識。

香港民意研究所於本月21日至25日，就政府民望、五名行政會議成員評分、社會狀況及民情指數等，成功訪問1,004個樣本，其中市民對特區政府滿意率僅為10%，不滿意率為72%，創2020年2月以來新高；至於不信任特區政府的比率為58%，而信任率為24%。在社會狀況滿意率上，政治、民生及經濟分別為負41、負57及負64個百分點；至於在民情指數上，民情指數為57.4、政評指數為58.4以及社評指數為58.2。

另外，在行政會議成員評分上，最多受訪者提及的是葉劉淑儀、其次為陳智思、湯家驊，但仍分別只有22%、10%及6%，至於葉國謙、張宇人僅有1至2%人認識。然而有11%被訪者錯誤回答行政會議非官守議員名字、68%表示完全不認識。

伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉表示，政策朝令夕改，令市民無所適從，例如全民強檢多次改口，引起搶購潮，甚至連退燒藥都缺貨，反映政府舉棋不定，未能給予一個肯定的答案。黃亦指特首每日出席記者招待會作用不大，認為交由政策局處理亦可。

至於被問到行政會議成員評分有差異時，黃志偉指有其他行會成員「唔願意多講，亦唔肯出來講」，導致媒體想找敢言的行會成員發言時也十分困難，過往應該找行會召集人做訪問對象，但現時往往其他人比他們更健談。民研副行政總裁鍾劍華則指，行會已經禮崩樂壞「無晒紀律」，而特首林鄭月娥亦有自己拆自己台的情況，包括她早前指未了解行政會議召集人陳智思說話內容，更權威的立場應來自她本人及港府。

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