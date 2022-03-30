燃煤價格上漲　兩電下月加燃料費　港燈用戶料較年初多付50%

四月將至，港人電費開支將再次上升，兩電於其網站公布4月燃料調整費水平，港燈每度電的燃料調整費將增至41.1港仙，較上月的34.5港仙升達19%，更較年初上升50%。首超中電微加1.13港仙，每度電需41港仙。若一個典型3人家庭每月用275度電，僅扣除回扣，下月需多交約3.5至約18.2港元電費，港燈的電費對比年初時需多付接近38港元。若扣除共130港元政府補貼，家庭實際仍需付約181港元至222港元的電費。

現時市民繳交的電費由兩部分組成，分別是標準燃料成本和其他為客戶供應電力成本的「基本電價」、以及實報實銷的「燃料調整費」。縱使港燈及中電去年公布凍結「基本電價」，但由於「燃料調整費」涉購買用以發電的燃油、煤、天然氣、核電等，價格仍然波動，故市民需繳交的電費並非完全凍結。

繼年初調整電價及上月加燃料調整費後，隨着煤價大幅上升，中電及港燈分別需上調燃料調整費，轉嫁燃料成本予市民。兩電於網站公布4月的燃料調整費，港燈每度電收41.1港仙燃料調整費，而中電則收41港仙。中電的網頁顯示，燃料費調整的增幅主要源自燃煤的價格上升，每度電需要多付2.8港仙，但天然氣的價格則下調，抵銷0.4港仙的燃料費，最終每度電仍需加2.4港仙。

根據一個3人家庭，每月用275度電來計算，港燈方面，扣除特別回扣，該家庭的電費由本月的294.86港元，上升18.15港元至下月的313.01港元，若對比1月電費275.06港元，相差達38港元，升幅更達14%；中電方面，該家庭下月則需付352.69港元電費，較1月的345.15港元多付約7.55港元。

現時港府向住宅用戶提供兩項電費補貼，包括電費紓緩計劃及2021年的政府電費補貼計劃，每月補貼用戶共130港元，若將以上4月3人家庭電費扣除補貼，下月實際電費仍約181至222港元。