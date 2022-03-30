強檢令阻嚇力不足？　政府申違法人士最多罰2.5萬增至5萬元

本港新冠肺炎疫情嚴峻，為加強阻嚇力，政府早前公布延長《預防及控制疾病條例》多項緊急規例的有效期至9月30日。根據政府今日(30日)再向立法會提交文件，要求不遵從強檢令的人士，最高罰款提高至第五級，即5萬港元及監禁半年。

根據文件，港府擬將《主體規例》第16(1)條所訂罪行(沒有遵從強制檢測令下的規定)及第19E(2)條所訂罪行(沒有遵從限制與檢測宣告下的規定)的罰則，由第4級罰款(25,000港元)及監禁6個月，加重至第5級罰款(50,000港元)及監禁6個月。

8項公共衞生緊急情況規例分別為第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》；第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》；第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》；第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》；第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》；第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》；第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》；以及第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》。