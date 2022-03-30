政Whats噏：郭天立為游蕙禎辯護　揭「同路人」互相攻擊

近年香港爆發移民潮，而最新民意調查亦顯示，每4個港人就有一個想移民。豹隱多時嘅前青年新政成員、立法會前議員游蕙禎，日前拍片呼籲港人留低，「一齊醫番好呢個地方」，不過就遭到「出逃派」網民質疑佢拍片嘅動機，又批評佢欠缺實質建議，形容係情緒勒索咁話！已離港旅居海外嘅九龍城前區議員郭天立就替感到不值，日前喺社交平台貼文呼籲大家唔好再搞二元對立，字裏行間仲揭出「同路人」點樣互相仇視添。

可能郭天立都屬於「出逃」嘅一員，所以貼文開首佢就戴定頭盔，講明「可能唔啱聽，作為離開了的人也許沒資格說甚麼」，但佢指游蕙禎因衝擊立法會而被法庭判監，認為唔應該再批評佢係「鬼」。

佢之後再講返自己離港嗰陣，曾經希望大家無論去留都要珍重，畢竟每一個離開或留低嘅同路人，都有自己嘅故事，有自己嘅無奈，亦有自己嘅堅持，然而過去4個月，見到嘅係港人為去留問題互相攻擊，甚至唔想對方好過。離開嘅人會話留港嘅人「戇居」、「無能力」，而留低嘅人就會話離開嘅人係「逃兵」、「背棄香港」。

雖然佢話唔想見到同路人之間出現二元對立。但仇恨對方、不甘別人看似比自己過得好，反而係現實嘅寫照，佢話有一位仍然在任、自稱「民主派」嘅港島區議員、離黨前民主黨黨友，私下同佢講辭職同埋被褫奪議席(DQ)嘅區議員係「咎由自取」、「自己攞嚟賤」，將受害者「原告變被告」。

跟住佢又提到自己尚未離港，仍然係擔任區議員之時，曾駁斥黨內「參選派」批評時任民主黨副主席李永達「叫人衝自己鬆」嘅指控。郭天立重申由此至終，從來無講過自己係「永久離港」，亦無自稱「流亡」，唔排除日後或者不久將來返港嘅可能，所以佢認為不必嘲笑選擇留低嘅人。

郭天立又話，唔要求大家體諒或者原諒佢，亦承認自己嘅軟弱，希望大家明白離港嘅人都可能充滿悔咎同無奈。佢又指離開嘅人同埋留低嘅人，其實都係「你睇我好時，我睇你好啫」，都各自面對自己嘅困難和同痛苦。況且未到最後一刻，無人知道去還是留先至係「靈丹妙藥」喎。