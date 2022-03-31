調查指疫情下每4人有1人出現停工 議員倡當局盡快推出「保就業」

新冠疫情重創本港經濟，失業率亦升至最新的4.5%。為了解疫情對「打工仔」的影響，有政治團體展開問卷調查，發現第5波疫情下有26.4%打工仔出現停工情況，意味每4人便有1人被公司停薪留職、放無薪假或減薪；與此同時，在第5波疫情來襲後，亦發現有逾75%受訪者減少了外出消費，本港經濟或就業市場的復甦前景令人擔憂。有議員建議，當局應設立「臨時開工不足支援」及「持續性失業援助金方案」計劃，支援開工不足的「散工」及失業人士，並盡快推出「保就業」計劃，令僱員或僱主均有足夠的喘息空間。

民建聯於本月3日至16日，以電腦隨機抽樣方式，成功對668名18歲或以上的在職市民進行問卷調查；結果顯示，第5波疫情令逾25%打工仔出現停工情況，當中更有多達39.8%受訪者曾被公司減薪、放無薪假、裁員，或曾經歷公司倒閉，甚至要轉行等情況。至於在開工不足情況下，有34.3%僱員收入至少減少2成至4成，而減少4成至6成亦有24.1%。當中亦有不少打工仔反映，即使能開工，惟公司人手嚴重不足，致工作量大增，壓力油然而生。

調查另發現，經歷長時間失業的人士數量亦有顯著增幅，其中處於失業1年或以上人士，由2020年6月的29.8%，急升至今年3月的41.1%；失業3個月的亦由18.8%上升至26.5%，相信是受第5波疫情爆發所致。面對困境，不少打工仔均盼望當局能提供不同程度支援，惟亦有多達62.7%受訪者認為，政府最近推行第6輪防疫抗疫基金對受影響人士幫助不大，故打工仔手停口停，收入減少，消費意欲也隨之伴少。

議員顏汶羽認為，目前「臨時失業支援」計劃只接受網上申請，部分申請者因「數碼鴻溝」存在申請障礙，加上當局處理申請緩慢，建議當局應完善計劃，考慮接受郵寄申請，以及增擴服務站至全港18區，方便各區失業人士申請。

他又指，現時散工及長期失業人士正處於「兩難」，因不能滿足「臨時失業支援」計劃申請門檻，既不符合申請在職家庭津貼條件，建議當局增設「臨時開工不足支援」計劃及重新考慮「持續性失業援助金方案」，向每月總工時介乎於0至72小時的開工不足人士提供一次性財政支援，或向失業人士每月發放6,000港元作支援，以發揮「補漏拾遺」功能。