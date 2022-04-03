今增3709新冠確診　包括1877宗快測呈報　10宗輸入病例

本港新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(3日)公布，過去一日新增1,832宗核酸檢測確診個案，1,877宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認。換言之，本港單日3,709宗確診個案，當中包括10宗輸入病例，分別自南韓、法國、新加坡等地抵港。第5波疫情至今累計個案共1,158,791宗729,375宗為經核酸檢測確診、429,416宗為快測呈報。

另外，再多111名確診患者離世，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞宣布，其中96人昨日(2日)於公院病逝，年齡最大109歲，當中1人已打3針新冠疫苗；有90人為65歲人上長者。她表示死亡率通常有滯後，而目前有向落趨勢，認為打針有助降低重症。

核酸個案中，293宗個案由醫管局確診，1,289宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下250宗則由衞生署公共衞生化驗服務處確診；沒有人懷疑感染Delta變種病毒，另有1,225宗疑染Omicron，餘下的12宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

張竹君續稱，今日沒有新增院舍出現新冠爆發，不過在已爆發的院舍中，仍出現感染個案，涉及103名院友及43名院舍職員，分別來自61間院舍。

何婉霞指出，不論是否指定醫院，目前大部分公立醫院均會接收新冠病人，截至昨日醫管局已處方2.3萬劑新冠口服藥，使用率約為15%。她續指，醫管局認同私家醫生應先支援社區高危人士，包括長者及5歲以下小童或長期病患者，且醫生不能向有關病人收取藥物費用，政府正提升電腦系統，讓私家醫生登記發藥的病人資料。至於多種中成藥亦有於各個醫管局設施派發，目前已分發超過12萬盒。

她表示當局亦已加開設施，醫院壓力減少了，市民可善用政府所派的血氧機等，何又指若有呼吸困難、小童進食問題等情況，應盡早到急症室求醫。另外，何稱明白男士陪產的重要性，但目前疫情仍嚴峻，確診數字仍有4位數，會持續檢視有關政策。

此外，早前醫管局已公布，伊利沙伯醫院、天水圍醫院、 北大嶼山醫院及東華三院馮堯敬醫院已成位定點醫院，其全部病床用作接收新冠病人；其他公立醫院的一半急症普通科病床亦用作接收新冠病人；部分醫院的某些指定樓層接收新冠病人，包括律敦治醫院、靈實醫院及大埔那打素醫院。