再多90新冠患者離世　第5波累計逾8000人病亡

本港新冠肺炎疫情持續，港府今日(4日)公布再多90名患者病亡，是自今年2月26日以來，死亡個案首次回落至兩位數。公布的死亡個案中，有77名病人昨日(3日)於公立醫院離世，涉及47男30女，年齡介乎41至99歲，其中26人來自院舍，41人無接種疫苗，21人已打一針、13人已打2針、2人已打3針，65人為65歲或以上長者。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，第5波截至目前共有8,049名死者，病死率為0.69%，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，當中有8宗為兒科病人，7,725宗個案為60歲或以上長者，佔整體96%，單計80歲或以上的長者亦有5,710人，佔整體71%。

死亡個案中，有67%人未接種疫苗，22%只打了一針，兩針或以上無打佔11%。已打3針的死亡率0.03%，打兩針的死亡率為0.14%，打1針為0.96%，無打針為3.2%。至於在80歲以上長者的死亡率中，打兩針的死亡率是3.3%，打3針是0.98%，比起沒打針的死亡率16.4%及只打一針的6.8%，相差最高約5.5倍。

劉家獻會上交代5名年輕死者個案，包括41歲男性，有糖尿病、高血壓、癡肥等長期病患，同時有吸煙習慣。入院時因臀部膿腫逾兩周，同一時間吸引困難約一周。入院測試時發現確診，臀部膿腫曾進行手術，但情況惡化，直至昨日離世。另一名54歲男死者於3月8日求醫時發現末期腎衰竭，入院時發現染疫，至3月15日轉介至東區醫院，3月23日出院，惟昨日在家暈倒，送院急救無效離世。

另有一名55歲男死者，本身患肺癌且出現擴散，因氣喘入院，情況一直轉差而離世；56歲男病人本身有多樣長期病患，糖尿病、高血壓、柏金遜症，以及心臟衰竭。入院最初以為他吞嚥不妥而出現肺炎，但檢測發現確診。最後一名為59歲男病人，本身有罕有血管疾病，血管較窄易塞，早年曾腦內出血。是次入院前已長期需要照顧，如行動不行，有氣管造口，胃喉餵飼等。

劉家獻續指，昨晚呈報7名染疫病人危殆，19名病人嚴重，75名危殆病人在深切治療部留醫。而截至昨日，公立醫院已為23,700名確診者處方新冠口服藥，其中默沙東口服藥已向16,158人處方，輝瑞亦已向7,600多人處方。另由於數據滯後，3月3日至4月2日有8名染疫病人離世未公布，涉及4男4女，年齡介乎73至101歲。

就近日死亡個案數字回落，劉家獻歸納有幾個可能性，如確診人數下跌等，但他指大部分死者年紀大、有長期病患、無打針，再次呼籲市民接種疫苗。至於今日公布兩位已打3針的死者，劉指其中一名75歲的長者，本身有很多長期病患；另一人則是88歲的病人，同樣有長期病患，包括肝炎、高血壓等，因此並不能指打3針仍死亡就代表疫苗無效。