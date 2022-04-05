疫情停課影響學習　中大教育學院師生設網上學習平台

第五波疫情下，全港學校先暫停面授課，其後更提早放暑假，不少家長及學生均擔心影響學習進度。香港中文大學教育學院本月起開設「中大雲上師」網上學習平台，提供逾40堂實時網上課堂，涵蓋多個學科範疇。學院的學生亦有開辦體育實時網上課程，帶領小學生做運動，至今已支援數千名本地中小學生。

中大教育學院組織學院的師生及資深中學老師，本月起提供逾40堂實時網上課堂，涵蓋中英數以及部分文憑試科目，又舉辦多場文憑試公開講座。此外，該學院的學生製作了逾80條教學影片，讓DSE考生加深對一些重要學科知識的理解，可隨時重溫。

中大教育學院助理院長(學校及專業體驗)劉國智近日聯同5名資深生物科中學老師舉辦首場文憑試公開講座，講解生物科的常見錯誤觀念，吸引逾1,000名應屆考生參加。明日(6日)有另一場公開講座，由資深老師分享文憑試應試技巧。

針對學生長期在家學習缺乏運動，「中大雲上師」亦開辦體育實時網上課程。在上課期間，學院學生、準老師會帶領小學生做瑜珈、手球及劍擊等運動訓練，並教導他們善用日常生活的物件做運動，例如用紙搓成手球。準老師全程利用鏡頭指導小學生動作，如發現有潛在危險會立即提示。