葵涌百步梯終建斜道升降機　長者上落山不用再「苦行」

葵涌「百步梯」每日都上演老友記「行兩步，停一停」的景象。由於「百步梯」為上落山必經之路，居民過往20年一直爭取興建升降機以便長者出入，千呼萬喚之下，立法會終於2017年通過撥款，興建全港首個公共有蓋斜道升降機系統，並於今日(6日)正式啟用。日後居民上山或落山每程只需1分鐘，輕鬆舒服得多。路政署表示，斜道升降機依山而建，對比垂直升降機，能夠融入地區環境，預計每天有8,600人次使用，項目開支維持在2.494億港元以內，最終花費則有待「埋單」計數。

斜道升降機系統位於大窩口道及禾塘咀街，路段連接葵涌邨和光輝圍，屬居民前往食肆、商舖的必經之路。過往當區長者一直大呻「119層嘅百步梯每次行上嚟都好辛苦，腳又痛，每行一層都要唞唞！」，更稱「等得太耐，擔心到死一刻都未用到！」時至今日，長者及行動不便人士終可「唞啖氣」。

斜道升降機系統由2部升降機組成，全長約40米，高度約20米，即約7層樓高，提供全自動及點對點的無障礙通道。路政署向東網稱，設計參考海外經驗，同時考慮本港天氣和環境，決定為升降機加設上蓋，以免升降機和機件日曬雨淋，以減低損耗以及維修支出，每部升降機事前亦已施行4,000次。

面對坊間質疑為何不使用常見的垂直升降機，以加快興建進度。路政署解釋，該處地勢較高，此舉能夠減少阻擋樓宇景觀的機會，並省卻垂直升降機步行至高架行人路的路段。斜道升降機的測試及試行工作甚具挑戰，工程人員須仔細調校升降機的操作狀態，尤其升降機由靜止至啟動的一刻，要避免太快地加速或減速，確保升降機門能夠與等候大堂的閘門銜接。

葵青區議會主席盧婉婷指，葵涌邨約有4萬名居民，大人細路行樓梯都辛苦，故樂見升降機終能啟用。她曾親身經歷「百步梯」並謂「年輕力壯都覺得好辛苦，更何況買完餸嘅街坊？」她形容升降機是遲來的喜悅，並批評政府部門之間協調欠效率，導致工程起得慢。

立法會早於2017年通過撥款約2.5億港元興建升降機，2019年2月1日招標，同年約3月上旬展開，工程時間由預計的28至32個月增至33個月，即2021年底完工。