議員轟政府沒挽留人才措施　忽視移民潮

政府早前表示，禁飛令等抗疫措施對企業有影響，近月出現人才流失。有議員今日(6日)在立法會會議上提出質詢，指本港正響起史無前例的專業人才及資金流失警號，批政府沒有具體措施挽留人才。財經事務及庫務局局長許正宇回應指人才流失是短期現象，最近政府理順入境事項及禁飛令，對香港發展有信心。

議員謝偉俊指出，入境事務處指申請退出中國國籍人數在2021年創10年新高、證券及期貨事務監察委員會指2021年其整體職員流失率急增至百分之12。他又批政府對移民潮沒有重視，令人擔憂。

許正宇指沒有港人移居內地的統計數字，但會保持競爭優勢，人才流失是短期現象。對於資金外流，他指外匯市場交易順暢有序，存款穩定並有溫和增長。他又稱，上一份施政報告在用字方面提及人才超過50次，可見政府對人才的重視。

不過，多位議員亦繼續指本港面對資金及人才流失問題。議員陳仲尼指出，部門跨國金融公司、投資銀行基金公司都將人才轉移去新加坡，質疑本港如何吸引專才。議員李鎮強更引用「三顧草廬」的故事，促政府做好疫情後吸引人才的安排。

許正宇則強調本港存款總額有增長、並無資金外流；疫情影響人的流動，但認為疫情是短暫情況，堅信香港比其他地方對外流人才的接受程度高，沒有排外是軟優勢。疫後計劃方面，許指政府多方面進行中，如舉辦研討會等，工作不停步且持續努力。