新一輪保就業計劃將不設僱員月薪上限 兼職員工可獲半額資助

新冠肺炎第5波疫情持續，政府今日(7日)繼續召開抗疫記者會，行政長官林鄭月娥表示，保就業計劃在3月18日公布框架，當時指與持份者諮詢，立法會將在4月12日舉行特別財委會審批保就業撥款。而經考慮立法會議員和各行業代表表達的意見後，「2022保就業」計劃完善版提出下列優化建議。

首先是政府同意放寬或取消30,000港元的合資格僱員月薪上限，計劃將不設合資格僱員月薪上限。其次是不會硬性規定僱主以2020保就業數據作為合資格僱員人數上限，容許僱主選擇以2020保就業數據，或2021年第四季實際聘用人數為合資格僱員人數上限。由於政府需從各強積金受託人取得新記錄，審批過程將會較長，補貼發放時間預計較選擇舊数據的僱主遲至少4星期。

另外，仍會設立計劃上限以集中資源協助中小企，但同意上限水平可盡量寬鬆，將以1,000名僱員為限。亦容許相關企業由「剔除名單」變為「受限名單」，僱主可申請最多100名僱員並回應業界意見細化受限行業。

計劃增加4,000半資助額以涵蓋兼職僱員，及涵蓋有參與強積金計劃的臨時僱員。同時亦涵蓋有 「強積金戶口」的自僱人士和65歲以上僱員。

林鄭月娥舉例指，上次診所在剔除名單，現時僅針對大型醫療集團、大型趁所；建造業僅針對總承建商，現時分判商、裝修維修保養工程可申請1,000名僱員上限。完善計劃後，預料受惠僱員數目將從130萬人上升至174萬人，財政負擔從310億元上升至390億元，加上10%應急款項，總承擔額430億元。