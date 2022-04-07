城大研發快速通風系統　效果媲美負壓病床　港怡醫院先試驗

第5波疫情發展既急又兇，有大學近期改良並發明，能夠達到負壓病床效果的「快速通風系統」，以應付醫療前線的實際需要。該系統接駁4張病床，平均成本約20萬港元，已於2月份在本港醫院的24小時門診及急症室進行臨床試驗，至今已服務10位病人。

香港城市大學發明「快速通風系統」，以應付在醫療前線的實際需要。系統於2月份在港怡醫院的24小時門診及急症室進行臨床試驗，發現新系統有助減低急症室內交叉感染的風險，並最新在港怡醫院的24小時門診及急症室內應用。

通風系統易於安裝，能快速調動使用，只需5分鐘便能完成安裝，加上容易攜帶。系統共設3部分，包括附有抗病毒塗層和可更換的透明膠帳篷、設有抽氣口的支架，以及內附高效能空氣微粒子過濾網（HEPA）的便攜式抽氣泵。通風系統的「換氣效率」可調校，至最高每小時80次，高於一般負壓病房的每小時12次。

若將抽氣過濾系統同時連接到4張病床，每張病床的換氣效率可達到每小時約20次。城大又指，最近已改裝系統，開發適用於洗腎病人或其他需要坐着接受治療的病人的座椅式設計，以及方便病人轉移或救護車使用的設計。

根據港怡醫院臨床試驗中收集的數據，該系統在加入負氣壓的兩分鐘內，能消除98.9%的氣溶膠，而兩分鐘後的效能為99.3%。

研發系統的城大機械工程學系助理教授Steven Wang表示，通風系統有助紓緩對負壓病房的需求，正加緊把這套系統商品化，推廣應用。就病床成本，他補充，每張病床的成本計算需要按實際情況考慮，預計若量產能夠大幅降低成本。

港怡醫院急症科專科醫生林沛堅表示，系統服務對象是有空氣傳播風險的呼吸道感染病人。讓病人可處於密閉的負壓環境中，接受進一步的治療。他又指該系統多適用於疑患有新冠肺炎的患者。