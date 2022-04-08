疫情影響精神健康　近20%受訪港人自評有抑鬱徵狀

新冠肺炎疫情對港人的精神健康造成負面影響。有機構早前抽樣問卷調查，發現普遍港人精神健康欠佳，有近40%受訪者指自2022年1月起精神健康狀況轉差，根據抑鬱徵狀自我測量表(PHQ-9)，有近20%受訪者更指自己出現中度至重度抑鬱徵狀，情況值得關注。

慈善機構「Mind HK」研究訪問1,000名香港成年人，結果發現37.7%受訪者表示，自2022年1月起，其精神健康狀況轉差；55.6%受訪者在世界衞生組織「5項身心健康指標」(WHO-5)中得分低於52分(滿分為100分)，代表其整體精神健康狀況屬於「差」的狀態；根據抑鬱徵狀自我測量表(PHQ-9)，49.4%受訪者反映輕至重度抑鬱徵狀，其中19.2%更出現中度至重度抑鬱徵狀；41.3%受訪者在焦慮徵狀自我測量表(GAD-7)中反映輕至重度的焦慮徵狀，其中13.7%更出現中度至重度焦慮徵狀。

機構指出，精神健康惡化的原因有很多，調查亦發現主要因素包括，擔心家人或所關心的人感染新冠肺炎(64.2%)、對檢疫和隔離感到焦慮(63.7%)、不能如常與其他人見面(61.5%)、不能如常外出(60.4%)、被確診新冠肺炎(包括快速抗原測試呈陽性結果人士)(55.2%)，及不能外出運動(55.1%)。

此外，48.6%曾被診斷精神疾病的受訪者表示他們從未向任何人透露過其狀況，這亦展示了社會圍繞精神健康的污名問題依舊持續。研究結果亦反映了社會缺乏網上及低收費的專業支援去應對日漸上升的精神健康服務需求。受精神健康困擾的受訪者表示，一些令其難以或抗拒尋求協助的主因包括，缺乏可用的精神健康服務(61.7%)、害怕在診所或醫院中感染病毒(56.2%)以及醫院看診輪候時間長(54.8%)，經濟顧慮(52.1%)及不知道在哪裏尋求幫助(49.4%)。

「Mind HK」行政總裁兼臨床心理學家Dr. Hannah Reidy表示，是次研究結果令人擔憂，但遺憾的是，這並不令人驚訝。數據顯示，近一半香港成年市民正出現抑鬱症的臨床徵狀，逾半市民表示其精神健康狀況欠佳。透過這些數據，能清楚地看到香港目前的精神健康實況。疫情本身是一場身體健康危機，然而其影響卻不僅於此，更嚴重地影響精神健康。社會需為有需要的人士提供適切資源，尋找並給予支持。