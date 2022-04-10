荃灣過百名外傭聚集包裝貨物　恐致播疫風險

本港新冠肺炎確診宗數近日下跌，未知是否令人放下戒心，今(10日)有大批外傭在荃灣大河道一帶空地聚集，不少人在包裝貨物，有市民指有人脫下口罩傾談，懷疑違反禁聚令，增加播疫風險。

荃灣路德圍、鱟地坊及大河道一帶行人路經常堆滿貨物，由於附近商場有多間運輸中心，提供香港至東南亞一帶的運輸服務，不少外傭每逢假日均會到該處包裝物品，以寄回家鄉，不時可見外傭與行人爭路的場面。

第5波疫情初期，因應疫情嚴峻，政府以至外傭的僱主，都勸外傭減少外出及與朋友聚集。不過，有讀者今日向東網報料指，懷疑目前疫情稍為緩和，大批外傭趁放假到荃灣，以紅白藍膠袋及紙皮箱包裝貨物，現場至少有過百人聚集，部分人更脫下口罩，令他擔心有播疫風險。

該名讀者見到有關情況後致電999報警，其後有警察到場，他遂向警員講述有關情況，不過他指未見警員執法。

另外，美孚新邨橋底同樣有外傭聚集，該處同樣放滿紙皮箱及紅白藍膠袋，貨物更多到要放在木卡板上，並以膠紙包好，似乎準備運走。