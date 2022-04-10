組織倡容許兒童及院舍轉打復必泰　料復課後確診個案或增加

港府本周內將公布恢復學校面授課詳情，病人醫護權益協進會今日(10日)舉行記者會，指分析上月初至本月初數據後，發現本港每100萬人，就有約14名新冠患者死亡，是全球整體死亡率的32倍，長者死亡率亦較其他防疫措施類似的地區為高。該會認為，若要盡快減低老少重症死亡，院舍長者和兒童應轉打由中國復星及德國藥廠合作的復必泰，亦建議政府公布新冠入院死亡個案接種疫苗類別，讓市民在充分的資訊下選擇。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜亦引述數據指，香港本波Omicron染疫後的死亡率，是全球整體的32倍，與一樣採取清零策略的新西蘭比較，本港長者及兒童感染新冠死亡率是新西蘭的4倍及12倍。林緯遜分析指，由於Omicron爆發初期，本港的疫苗接種率較低，只有48%人已完成基本疫苗接種，新西蘭則有91%；截至前日(8日)，本港60歲以上組別完成疫苗接種的比率只僅及新西蘭約一半。

病人醫護權益協進會召集人兼醫生龐朝輝引述美國數據指，當地逾1,280萬宗兒童感染個案中，逾三分一在復課後才確診，料本港復課後同樣會增加確診個案，再加上兒童不適合服用新冠口服藥，建議家長應盡早讓子女接種疫苗，並建議政府允許兒童第2劑可「溝針」轉打復必泰疫苗。

他建議，復課後校方可以盡量減少每個課室的人數，例如減少集體活動，學生回校前進行快速測試亦是一個方法，但坦言學校同樣有機會出現爆發，屆時的停課標準及安排，則有待教育局公布。

龐朝輝續稱，政府早前開始為院舍長者接種由內地研發的科興疫苗，預計待7月才完成接種，復必泰疫苗只需21日便完成兩劑接種，建議放寬「溝針」門檻，原本已打了一針科興的院友，若其本人或家屬不反對，第二劑可打復必泰。