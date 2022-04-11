40呎長貨櫃車灣仔行錯路　司機展神技一手軚掉頭

對於很多駕駛者來說，行錯路絕對是令人頭痛的事，如當時正操作大型車輛的話，一時間更覺不知所措，彷彿如墮結界；但對於一些駕駛技術高超的大師傅，絲毫難不倒他，展現好功夫同時，難題應刃而解，更博得大大讚賞。

近日有網民分享短片，指上周五(8日)一輛40呎貨櫃車因行錯路，駛進灣仔路面相對較為狹窄的一個十字路口，司機瀟灑應付即以「一手軚」掉頭，令不少網民大讚其好技術。

根據該段在Fb群組分享的短片顯示，現場為灣仔駱克道馬師道交界，片段開始可見該輛貨櫃車駛進馬師道橋底往告士打道方向的小路，相信因該車體型龐大，無法轉出告士打道，司機判斷若繼續前行，定必陷於進退兩難境地，遂決定褪車掉頭。

但相信不少網民俱沒想到，司機在整個掉頭過程，竟做到沒有半點多餘調整動作，全程一氣呵成，僅以「一手軚」，順利掉頭駛入駱克道往金鐘方向瀟灑而去。不少網民相繼大讚司機好技術，「係(喺)現場一定拍手掌」、「真係駛出真功夫」。

另一方面，亦有網民留意到當時貨櫃車正在掉頭之際，仍有多名途人「掂行掂過」，更有男途人邊過馬路，邊頭耷耷望手機，場面頗「牙煙」；認為過路行人安全意識薄弱，直言「過馬路嗰啲冇危機感，其實嗰個時候真係唔好過馬路」。「係(喺)港島，行錯路仲要咁大架拖頭，壓力都幾大」。