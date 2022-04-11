東方日報A1：洪水橋廢料場毒氣排放　累街坊　侵方艙

棕地亂象不止，上月中啟用的元朗洪水橋社區隔離設施一街之隔，便是一個廢料場，只用作貯存及處理金屬廢料，惟處理有關廢料卻排放塵埃廢氣導致空氣污染，令該處一帶變得「烏煙瘴氣」，隔離人士及附近居民的健康恐受威脅。有居民指該廢料場去年開始運作，傳媒作出報道後，廢料場一度收斂停運；但農曆新年過後「死灰復燃」，令民居內滿布塵埃，住戶亦出現氣管問題，「慘過中肺炎」。環保團體指洪水橋廢料場今年復業後變得「地下化」，策略地運作，試圖染人耳目，而環境保護署已進行搜證及採取檢控行動；惟地政總署去年底巡查後，指稱上址未有違反地契，而暫時未有跟進或收回土地的行動，環團促請當局加緊執法。

位於元朗洪水橋與廈村一帶、被納入新發展區作為物流設施及工場用途的廢料場佔地龐大，估計涉及數十萬平方呎，大量廢料堆積在場地內，相片所見，廢料山高達3層貨櫃，以往更曾出現過兩座廢料山，另有疑似用作分解廢料的設備運作，冒出煙霧。在附近居住的黃先生表示，上址廢料場去年在傳媒報道後作出收斂，更一度暫停營運，但近日繼續營運，於周一至周五下午2時至4時的運作最為頻繁，該場地再次傳出噪音，一箱箱疑似裝滿金屬廢料的貨櫃運往上址，並由剷車將廢料送到機器作出分解。

工場運作期間，機器冒出濃煙，令洪水橋一帶變得煙霧瀰漫，民居曬晾的衣服不足半日便已蓋上塵埃，「白衫都變成灰衫」，居所內的傢俬亦當殃蒙塵。黃先生表示除了家中四周佈滿灰塵，他更擔心污染物有毒，或令他與家人「肺部鋪塵」。

環保團體綠色和平資深項目主任陳可淳表示，洪水橋與廈村近雞伯嶺路一帶，存在多個垃圾山及金屬廢料處理工場，多位於「棕地」的私人土地，曾經疑霸佔官地。陳指出，露天垃圾場沒有過濾設施，日曬雨淋之下，重金屬、污染物等會隨雨水擴散到周圍。

陳可淳指，現時工場運作時已更具策略，未有一如以往堆放過高廢料，並且蓋上帆布以減少塵土飛揚的問題，但成效存疑，他指機器運作打碎廢料及堆放時亦會形成塵埃。陳認為，該地三番四次出現違例的污染情況，促環保署跟進，確保廢料場的排放符合規例。而地政總署亦不應再「隻眼開隻眼閉」，需要參考環保署的檢控情況，拒絕批准土地作為存放廢料的用途，「好似屋主拒絕續租予麻煩租戶一樣」，而非對居民的投訴無動於衷。

環保署回應指，由去年1月至今，共收到14宗涉及上址的相關投訴，職員多次巡查時發現，該地段分別是金屬碎料回收工場進行鋁碎料分揀工序及貯存場地，但指由於不涉及鋁金屬熔化等工序，因此該工場並不需持有牌照。

但該署發現部分場地運作時產生塵埃導致空氣污染，未能符合《空氣污染管制條例》下所發出法定通知的規定，已按條例向相關工場發出5張法定通知書，要求工場在限期內修改裝置或設備，並須遮蓋物料堆，防止塵埃、砂礫散播。該署在法定通知的限期屆滿後，進行跟進巡查時仍發現，有個別場地未能符合規定。環保署現正進行搜證及採取檢控行動。

地政總署則回覆指，廢料場身處舊有批出的私人農地，一幅為短期租約批租的政府土地，供露天存放及維修貨櫃等用途，部分位置獲准作為臨時露天存放建築材料、建築設備及回收物料。元朗地政處去年8月至11月期間派員視察，沒有發現違契情況。處方已再次派員視察並正進行調查，如確定有違反土地文書的情況，會採取跟進行動。

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