本年度10項目應用組裝合成建築法　涉款114億元

港府建屋慢人所皆知，為求加快進度，當局改用「組裝合成」建築法，而現時共有70個公私營項目正在或將使用上述建築法，至於本年度則預計應用在10個政府項目內，涉款約114億港元，其中包括6個學校項目。

該10個項目包括觀塘綜合發展項目，其中，西區已婚警務人員宿舍重建計劃、觀塘綜合發展項目、立法會綜合大樓擴建計劃、九龍塘聯福道2所特殊學校、將軍澳第72區消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施、西貢安達臣道石礦場(地盤E-1)小學及幼稚園、深水埗連翔道小學、啟德發展計劃(地盤1B-4)小學、黃大仙綠柳路小學及觀塘安達臣道發展區(地盤KT2a)小學。此外，過去3年亦有7個項目使用「組裝合成」建築法，涉款122.3億港元。

發展局又指，目前本港採用的「組裝合成」組件主要是在內地及馬來西亞廠房生產的，對於在本港設立廠房生產「組裝合成」組件則持開放態度。同時，該局指根據研究，料採用「組裝合成建築法則可縮短3成至5成施工時間，並提升工地生產力1至4倍。

此外，政府於2018年撥款10億港元成立建造業創新及科技基金，截至今年2月底，基金共收到3,205份申請，並批核2,344份申請，資助總額約6億港元，共資助859家企業以及約1.3萬個科技培訓名額。

發展局續說，按目前情況，預計10億港元的基金將於2023年2月用罄，建議向基金額外注資12億港元，並惠及約1,300家建造業企業及資助約1.8萬個科技培訓名額。