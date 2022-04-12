網傳飲牛奶致肥兼爆暗瘡　營養師逐一拆解謬誤

牛奶是重要的蛋白質及鈣質來源，但近年網上瘋傳多個關於奶品致肥，致暗瘡爆發等傳聞，令不少市民對飲牛奶卻步。註冊營養師何梓姍接受本報專訪，拆解多個常見的奶品謬誤，指牛奶有豐富營養，且卡路里含量低，而刺激皮膚分泌油脂的賀爾蒙，亦非牛奶所獨有，建議市民每日應飲一至兩杯牛奶。

何梓姍，牛奶有齊人體所需的9種胺基酸，一杯240毫升的牛奶，就含有8克蛋白質，300毫克鈣質，以及维他命B12。至於網傳飲牛奶致肥，她指可能是選擇了全脂奶，或吃了其他零食，而一杯脫脂奶只有83卡卡路里，幾乎沒有任何脂肪，所以成年人可每日攝取一至兩杯低脂或脫脂奶，作為一份健康的小食。

網上亦有傳飲牛奶會導致暗瘡爆發。何表示，牛奶含有天然的IGF-1賀爾蒙，而牛奶中的酪蛋白也會刺激肝臟產生IGF-1，從而增加皮膚油脂分泌誘發暗瘡；但煎炸食物，甜品，蛋糕，餅乾等都會誘發暗瘡，她認為市民應減少吃一些不健康的煎炸食物和甜點，而非減少飲牛奶來避免生暗瘡。

至於有不少人飲牛奶後腸胃不適，甚至腹瀉。何解釋，牛奶含有乳糖，如果本身患有乳糖不耐症，身體缺乏乳糖酶去消化乳糖，就可能出現放屁，腹瀉，胃服，胃痙攀和胃痛等情況。她建議他們可以選擇沒有乳糖的牛奶，或一些已添加鈣的植物奶去攝取鈣質，例如杏仁奶，燕麥奶，豆奶，米奶等。

但她提醒，豬骨湯並不適合取代牛奶補鈣，因為一碗300毫升的豬骨湯只有72毫克鈣質，遠遠低於一杯牛奶的鈣含量，而且豬骨湯脂肪合量高，一碗已經有2.3茶匙油，其中約40%是飽和脂肪酸，攝取過量有損心血管健建康。另外，豬骨湯經長時間熬製，含有大量嘌吟，不適合痛風患者飲用。