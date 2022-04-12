涉2019年尖沙咀暴動　23歲男生判囚3年半

反修例衝突期間，10名男女被指於2019年在尖沙咀一帶涉嫌參與暴動，他們早前於區域法院否認一項暴動罪，其中9人經審訊後被裁定罪成，當中8人上月已在區院分別被判囚，餘下1人今早（12日）亦被判囚3年6個月。法官游德康判刑時重申，當日暴動人士圍堵及攻擊警署，行為已超越表達訴求的界線，乃是直接挑戰警方執法，亦間接挑戰法治，法治基石若受動搖，後果不堪設想，以警員及警署為目標為本案嚴重之處。

5男5女被告依次是劉維穎（21歲，女）、郭嘉輝（23歲）、張文俊（19歲）、梁卓華（22歲，女）、黃奕瑋（21歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（29歲）、韋婷婷（27歲，女）、卓麗馨（25歲，女）及潘慧雯（43歲，女），他們被控於2019年8月11日，在柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，連同他人參與暴動。除梁俊偉脫罪外，其他被告均罪成。被告郭嘉輝今被判囚3年6個月，其餘罪成的8名被告早前已分別被判囚3年6個月至3年9個月。辯方求情指被告郭嘉輝修畢屋宇工程設備的課程，打算修讀相關碩士課程，並呈上被告親友所撰寫的求情信，親友皆對被告有高度評價。而被告在被捕時亦受傷，希望輕判。

法官判刑時指被告事先裝備好到達現場，以鼓勵他人，惟案中沒有證據顯示被告有直接的暴力行為，或預謀犯事，或曾干犯其他罪行，考慮後以3年9個月為量刑起點。法官考慮到被告於候審期間仍孜孜不倦，努力工作及進修，相信他日後在有關行業可有所作為，因而酌情減刑3個月，將他判囚3年6個月。

案件編號：DCCC 23/2021