涉「扮打針」偽造疫苗記錄　廉署起訴多2人　7被告明天提訊

廉政公署繼早前落案起訴5人涉嫌假裝完成接種新冠疫苗以獲取接種紀錄後，今日(12日)再落案起訴其中一個涉案家庭的1名成員及其家庭傭工。2人連同5名早前被起訴的被告，現被控兩項修訂罪名，即兩項串謀欺詐罪名。各被告獲准保釋，以待明日(13日)在觀塘裁判法院答辯。

廉署獲律政司進一步法律意見後，今日落案起訴廖國雄(67歲)，建築工人；及Marcelo Mary Ann Villeza(39歲)，家庭傭工。總括而言，目前共7人被檢控，包括註冊護士何嘉雯(34歲)；廖凱殷(42歲)及其母親蕭杏儀(70歲)，同為家庭主婦；廖凱殷父親廖國雄，及廖氏的家庭傭工Marcelo，同被控其中一項串謀欺詐罪名。何嘉雯與來自另一個家庭的兩姊妹，即鄭雅怡(30歲)及鄭斯蔚(25歲)，分別為補習老師及小學教師，另被控一項串謀欺詐罪名。

本案發生於本年1月至2月底。案發時何嘉雯由卓健醫療委派到九龍灣體育館社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。卓健醫療禁止社區疫苗接種中心護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。

在今年2月20日，即「疫苗通行證」全面實施前4天，廖氏一家3人、Marcelo及鄭氏姊妹前往上述社區疫苗接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然他們沒有接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。

其中一項經修訂控罪指，何嘉雯、廖氏一家3人及Marcelo一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示廖氏一家及Marcelo均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出4人的疫苗接種記錄。另一項經修訂控罪指，何嘉雯及鄭氏姊妹涉嫌以相類欺詐手法，一同串謀欺詐衞生署發出鄭氏2人的疫苗接種記錄。

廉署調查發現，廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的友人，2人曾分別向何嘉雯表示她們擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後，不能進入若干處所。6名同案被告到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回六劑未經使用的疫苗。