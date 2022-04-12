林鄭月娥最新評分33.4分　支持率負65%

行政長官林鄭月娥上周宣布不尋求連任，最新民意調查顯示，林鄭的民望評分為33.4分，支持率淨值為負65%。有評論員指出，雖然林鄭評分有所上升，但估計源於她即將退位，市民評分較「手鬆」，又指林鄭的評分仍然徘徊於30多分，遠比過去其他特首低。不過，評論員認為林鄭並不在意評分，正如她亦不會就市民的意見和憂慮而調整政策。

香港民意研究所於本月4至日，以電話訪問1,014名18歲以上的香港居民。調查結果顯示，林鄭月娥的最新民望評分為33.4分，比上月調查上升6.8%，支持率為13%，上升1%，而支持率淨值為負65%，比上月上升2%。雖然數個評分均有上升，但仍有31%受訪者給予林鄭月娥0分。

另外，在5項核心社會指標方面，以0至10分評價，市民對五項核心社會指標的評分由高至低分別是「自由」、「法治」、「安定」、「繁榮」和「民主」，得分分別為5.34、5.14、5.06、4.93和4.51分。相比一個月前，所有指標均錄得顯著升幅，當中「法治」創2019年5月以來新高。

油尖旺前區議員李傲然表示，調查進行期間，林鄭宣布不會連任行政長官，相信市民可能憐憫她，所以亦相對「手鬆」，加上前政務司司長李家超宣布參選，亦可能蓋過林鄭的「風頭」。李又指，雖然分數明顯上升，但不代表林鄭值得自豪或自滿，因為其民望比過去3屆特首的民望都低，不過他相信林鄭不會介意，更視評分為浮雲，亦一直以來都不太理會民望。