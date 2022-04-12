多35幢大廈納強檢名單　屯門澤豐花園澤安樓及兆禧苑雅禧閣上榜

再有35個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該35個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.筲箕灣耀東邨耀富樓

2.大嶼山梅窩銀灣邨銀日樓

3.藍田興田邨美田樓

4.屯門大興邨興盛樓

5.屯門澤豐花園澤安樓

6.屯門翠寧花園2座

7.沙田廣源邨廣棉樓

8.馬鞍山曉峰灣畔4座

9.葵涌雍雅軒1座

10.牛頭角樂華北邨欣華樓

11.長沙灣麗翠苑麗榕閣

12.大埔太和邨新和樓

13.屯門新圍苑新珮閣

14.九龍城德朗邨德珮樓

15.紅磡黃埔花園2期錦桃苑15座

16.大埔林村白牛石下村100號

17.香港仔華貴邨華孝樓

18.大埔廣褔邨廣崇樓

19.東涌迎東邨迎喜樓

20.屯門兆禧苑雅禧閣

21.沙田沙角邨美雁樓

22.沙田嘉徑苑嘉愛閣

23.青衣長宏邨宏正樓

24.荃灣浪翠園12座

25.葵涌葵涌邨綠葵樓

26.粉嶺華心邨華勉樓

27.將軍澳善明邨善智樓

28.油塘油麗邨卓麗樓

29.土瓜灣真善美村至美樓

30.長沙灣凱德苑

31.黃大仙黃大仙上邨耀善樓

32.紅磡黃埔新邨永富樓

33.柴灣富景花園9座

34.堅尼地城五福大廈B座

35.鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣