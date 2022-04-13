部分濕疹患者懼用類固醇　醫生警告自行停藥或致病情惡化

疫情下港人長時間戴口罩、頻密洗手，有機會令濕疹惡化。一般治療濕疹的方法是塗抹含有類固醇的藥膏，但有調查發現，不少人有「類固醇恐懼症」，有研究更發現，近半參與研究的患者在沒有諮詢醫生的情況下進行「戒類」、即戒除類固醇的行動，令病情轉差。有醫生指，若患者並非經常反覆塗抹類固醇藥膏，基本上屬安全，近年亦有不含類固醇的外用藥膏「PDE4抑制劑」供病人使用，同樣可改善病情。

兒科專科醫生韓錦倫表示，新冠疫情大流行令市民患上濕疹的機會大增，例如經常洗手；壓力增加亦會誘發濕疹，而本身新冠肺炎亦會出現皮膚症狀。他引述一個研究顯示，今年的初小學童濕疹病發率，較2004年沙士後升了10%，原因亦與疫情有關。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，身體任何部位都可能出現濕疹，患者抓癢時可能出現滲水或流血，不斷抓癢會令皮膚增厚、硬化及受損。濕疹可能是遺傳，亦有機會因外在因素導致，例如清潔劑、食物、溫度及濕度變化，以及香煙煙霧等等，而全球有近20%兒童及3%成人受濕疹困擾。

香港皮膚健康基金在去年9月至今年2月訪問了113名濕疹患者，及53名濕疹兒童的家長，約有77%人指濕疹令日常生活受到限制，他們各有近半的人曾經「戒類」，絕大部分均沒有諮詢醫生的建議。陳指，不少人自行「戒類」，後來濕疹惡化。

他亦理解患者對類固醇的顧慮，指出輕度至中度的濕疹患者可在醫生建議下，減少使用類固醇藥膏，就算要塗抹，亦不用長時間及反覆塗抹，「根據研究顯示，間歇性使用外用類固醇達20星期仍是安全。」他又指，近年愈來愈多外用類固醇以外的選擇，包括不含類固醇的外用藥膏「PDE4抑制劑」，亦有效控制濕疹。