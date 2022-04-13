補發站今晚停運　人龍趕領防疫包　市民促政府向學童派物資

有補發站今早有大批市民輪候領取物資。

全港18區89個「防疫服務包」補領站今日(14日)結束運作，多區有市民趕及在最後一日領取相關物資。東網記者今早到觀塘瑞和街市政大樓所見，場內人龍一度長達30多人。多位市民反映，領取物資主要是為子女復課作準備。

市民黃女士表示，她早前已取過一次物資，今日再領取8個快速檢測套裝，主要是為小孩即將復課作準備。就當局規定學生每日須進行快速抗原測試，驗出無染疫才可回校，她承認目前手頭上的快速檢測套裝，數量不足以應付每日需求。

黃女士指，自己上班及小孩上學每日都需要快測，頻繁進行快速檢測，構成經濟壓力，「(快速檢測套裝)個10港元，每日兩個都要廿蚊，一個月都好多錢。」她期望政府能再加撥資源，向全港學童提供物資支援。市民彭女士今日首次領取物資，她指一家四口同住，快檢包主要留予兩個兒子復課時使用。

政府本月2日起向全港市民派發防疫物資。市民錯過接收物資可於上周四(7日)起，一連七日前往補領站領取，各補領站最遲於今晚6至8時停止開放。