馬鞍山營地兇殺案疑兇　與女死者有金錢糾紛

馬鞍山發生謀殺案，警方拘捕一名姓鄧男疑兇。消息指，鄧男疑有黑幫背景，並有毒品及暴力案件案底，他與姓霍女死者為情侶關係，在兇案現場同居多年。據知鄧男租用現場土地經營收費露營場地，惟早前曾被人舉報違反土地用途，加上疫情影響生意轉差，不排除因而與死者出現錢銀糾紛。

此外，二人亦疑有合夥投資地產項目，惟近年二人離離合合、多次鬧不和，女死者亦曾於2017年，因相關糾紛報案求助。據悉女死者昨晚返回營地，與鄧男商議相關生意安排，期間疑因營地經營、土地投資等問題發生爭執，事主不排除因而遇害。

案發現場為一個私人及收費營地，營地網站可見，不少營友會上載營地照片，網站亦不定時有更新。在現場可見，案發位置附近有不少村屋，而發生謀殺案的村屋外有小山坡及草地，相信用作租地予他人露營之用。

據了解，霍女早年任職地產經紀，有網民指她曾計劃梅子林的「復村」大計，「由違規的營地農莊開始，進而是更大規模的《梅子林及茅坪項目構想》，為生態敏感地點引入更大的開發」，而網民亦質疑其目的是為大地產商的終極地產項目鋪路。