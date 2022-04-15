你要知：蚊螆殺之不絕？ 3招助你杜絕蛾蚋

踏入潮濕天氣，昆蟲又開始出沒！近日不少人家中受到蚊蟲滋擾，大量蚊螆突然出現於露台或窗口位置，令人相當困擾。到底這種蚊螆是何方神聖，有何方法可極速殺滅？滅蟲專家任永強傳授蚊螆預防法。

任指，這些蚊螆稱為蛾蚋，又名蛾蠓，大約3毫米大小，喜歡在潮濕和污糟地方出沒，在陰暗位置不難見到牠們的蹤影，「屋企啲U型隔氣同渠位，好多時都會見得到，特別係廁所同廚房。」不少人害怕被咬，不過任直言蛾蚋不會主動攻擊人，亦不會咬人，「佢冇乜飛行能力，運行能力唔係好強，但繁殖速度係好快。」

蛾蚋的蛹和幼蟲通常棲身於渠內，「如果啲渠積聚好多有機物或者污糟嘢，佢就會好容易喺入面產卵，試過幾百到幾千隻都見過。」任表示，蛾蚋成蟲屬趨光性，當晚上熄燈，翌日早上便會黏在牆上，亦會依附在窗台上。

想有效根治蛾蚋，任建議可嘗試用膠紙把渠口封住，同時要清理渠口的垃圾和有機物，好讓渠位暢通，「啲水一路流動，佢哋生長嘅機會就會少啲。」最後，可定期噴灑殺蟲水或漂白水消毒渠口，減低蛾蚋產卵機會。任又謂，由於潮濕環境會加快繁殖速度，故家居保持乾爽尤其重要。

設置滅蚊燈對蛾蚋有沒有用？任指出雖然蛾蚋成蟲會趨光，但運行能力不強，加上幼蟲並非趨光，如果不斷繁殖，不能完全殺絕，故增設滅蚊燈意義不大。任直言要從根本做起，要先滅幼蟲，阻止牠們繁殖，便能夠杜絕，「整盞燈冇乜作用，只要你唔好畀到佢有生長環境，乾爽啲，定期倒啲嘢落去，令到佢冇得生長，就會相對少咗，甚至冇晒。」