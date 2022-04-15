涉網上套現消費券　4人涉欺詐罪被捕

上月下旬，警方留意到社交平台有貼文，聲稱可以用折扣價錢以現金兌換消費券，警方於本月8日展開拘捕行動拘捕3名男子。其後有不法分子改變交收方法，由「面對面」交收，轉為「網上交收」，企圖避開警方追查。

財富情報及調查科署理總督察梁家揚指，不法之徒利用網上通訊程式，提供店舖的支付平台的「付款碼」，並用網上銀行轉帳付款，提供套現消費券服務。

警方經深入調查及分析，派出探員假扮成有興趣將消費券兌換成現金的人，成功鎖定4名與案有關人士，並於昨日(14日)展開拘捕行動，分別在秀茂坪、觀塘、天水圍及元朗，以「串謀欺詐」罪拘捕2男2女(26至31歲)。警方行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。警方亦會追查，任何與疑犯以消費券兌換成現金的人。

據悉，其中一名被捕人士為商戶，與其中一名疑犯為朋友關係，餘下兩名疑犯均獨立行事。涉案款項約36萬港元，涉及約60名消費券使用者。涉案的商戶為零售業商戶，惟沒有提供實際商品或服務而進行交易，以8至9折兌換消費券。

警方提醒消費券只可以用於本地消費，不能兌換現金或其他受禁制的用途。如市民聯同商戶以不法手段，製造虛假交易紀錄，合謀商戶兌換消費券，有可能干犯「串謀欺詐罪」。一經定罪，最高可判監14年。