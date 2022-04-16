東方日報A1：縱容代辦禁區車證　大嶼山無安寧

復活節長假期開始，加上防疫措施即將鬆綁，不少市民外出鬆一鬆。限制車輛駛進的大嶼山仍是港人嚮往的在地自駕遊熱點，近日「大嶼山封閉道路通行許可證」更再度被炒熱，不法集團更趁「疫市」加價，由以往一車每年收費6,200元加價至6,800元，較運輸署正式收費多出6.5倍，更聲稱不少人爭相申請。然而，運輸署去年批出的許可證亦創近年新高，令人擔心造成區內交通擠塞及治安不靖，更質疑部門監管及執法不力，縱容不法行為。議員促當局邀請大嶼山鄉事委員會協助核實身份，加強打擊違法行為。

「又有代辦禁區證出現，仲要貴過舊年！」市民陳先生（化名）向東網舉報，指在社交平台發現有公司聲稱可代辦有關許可證，一車每年收費為6,800元，對比去年東網獨家揭發的6,200元已加價600元，收費較運輸署首簽的900元多出6.5倍。另外，亦有公司推出自駕遊方案，索價1,080元讓市民租用包含一日禁區證的私家車，而相關「大嶼山自駕遊計劃」只需75元，即使扣除租車費用，其利潤可近千元。

陳又指，曾向有關平台人士查詢相關申請事宜，提出能否保證申請成功的憂慮，豈料對方霸氣回應指「如果你驚我呃你，可以唔申請。呃都唔呃你咁少錢啦。幾十萬（元）？」對方又稱生意源源不絕，更向他轉發多張圖片證明成功申請案例，更指當中不乏集團老闆。陳質疑當中涉及執法部門私相授受，令有關違法情況冚之不絕。此外，濫發許可證情況下，令不少陌生車輛進入該區，造成交通擠塞之餘，亦令上址居民擔心治安受到影響。

然而，運輸署去年批出26,500張許可證，較未發生疫情時的2018及2019年的數量多出分別多20%及14%，而2020年則批出21,400張許可證。事實上，近期網上出現不少代辦大嶼山禁區紙招攬生意的貼文，有些更標榜不成功不收費，有些收費更低至數百元。

按照運輸署資料，每個嶼南住宅或商業單位只可簽發最多一張禁區證，首簽每年900元或每月75元，其後續領每年660元或每月55元。不過，有知情人士指，有人將出租屋劏成數間劏房，再利用各劏房的電錶申請，因此可簽發多於一張禁區證，甚至是數十張。而有關平台亦指可最多同時替三輛車申請兩年禁區紙，索價14,500元。

議員陳恒鑌認為，若去年才執法今年已死恢復燃，必須加強抽查並繼續執法，亦建議運輸署在審批申請時，可邀請大澳、梅窩及大嶼南3個鄉事委員會代為查核，鄉委會能協助審視真正居民及商戶資料，若有懷疑個案亦可轉交相關部門跟進，相信可更有效打擊代辦證件牟利問題。他稱平日有見過警員「查車」，惟認為在發證及監管方面應作加強。

運輸署發言人回覆指，今年1月1日起收緊申請機制，包括取消臨時許可證續領安排、要求長期許可證的申請人須證明與地址證明持有人及登記車主的關係，以及要求以土地註冊處的紀錄提出申請而該地址為地段簡稱及編號的申請人須提供額外證明。署方去年共向警方轉介9宗懷疑個案。至於出租持有禁區證的私家車予他人自駕使用並收取費用，屬違反許可證使用條件，一經定罪，可處罰款。

警方指去年新界南交通部聯同大嶼山警區多次進行針對性執法行動，行動共拘捕60名人士，涉及於汽車上展示偽造或虛假之大嶼山禁區許可證。期間，採取300次截查行動。