秀雅道遊樂場地底建蓄洪池　令翠屏河水長流

雨季即將來臨，渠務署將於本財政年度向立法會申請撥款84億港元，進行雨水排放系統改善工程，其中觀塘將會建成全港首個長期儲水的蓄洪池，設於秀雅道遊樂場地底，造價約13.71億港元，為翠屏河供水，設有智能系統監察天氣和水位後自動排水。渠務署形容此設計是「介乎儲水和放水之間取得平衡」，除建蓄洪池，上方的遊樂場亦會重建，加設不同康樂設施及綠化，料工程完成後，可保護約56公頃範圍，約75萬名居民，免受水浸之苦。

觀塘曾發生數次嚴重水浸事故，為改善問題，渠務署將申請撥款進行「觀塘雨水排放系統改善工程」，分階段興建3個地下蓄洪設施，分別位於秀雅道遊樂場、觀塘碼頭廣場及海濱公園。其中秀雅道蓄洪池工程已完成詳細設計，包括建蓄洪池、附近道路協和街的雨水渠及重建遊樂場附屬設施，最快年內開工，2028年竣工。

以往蓄洪池通常在注水後便會適時排水，不作長期儲水。不過，秀雅道蓄洪池將排水至活化完成後的翠屏河，為令翠屏河水體潮退時能維持一定流量，保障河道生態發展，蓄洪池需長期備水，並配備智能系統，連結天文台天氣預報資料控制系統，收集實時數據和監察，自動控制蓄洪池的排水量。由於秀雅道遊樂場位於觀塘中游半山位置，蓄洪池可善用其地理優勢，靠水的重力將水引進及排出蓄洪池，毋須安裝水泵等大型機電設施，減低成本。

項目會先進行地底的蓄洪池工程，再重建上方的遊樂場，地底工程完成後，蓄洪池會在建造遊樂場時測試，待遊樂場完成後即可同步啟用。而在還原並翻新遊樂場時，渠務署排水工程部高級工程師溫南豐強調：「總不可能還原幾十年前的設計模式給公眾，所以就有新一代的公園設計。」新設計將會以30至50個的觀眾席取代原有看台，觀眾席設於新增的多用途建築物外；又會增設健身設施，加強綠化，而車輛的出入位置也會有所改變，屆時可減少旁邊基督教聯合醫院的車流壓力。