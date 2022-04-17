漆咸道南防洪工程料第3季展開　冀從水浸黑點名單除名

現時全港只剩餘4個水浸黑點，尖沙咀漆咸道南是其中一個，渠務署預計在今年第3季開展尖沙咀漆咸道南的防洪工程，長遠有效減低尖沙咀區的水浸風險，工作料2027年完成，期望從水浸黑點從名單中剔除。

尖沙咀介乎加連威老道和柯士甸路之間的一段漆咸道南為現時其中一個水浸黑點，位處低窪，加上鄰近海邊，排水口較易受潮汐漲退影響，加上當區部分雨水管道排洪能力不足，以致過往曾出現較大型的水浸事故。為長遠減低尖沙咀區的水浸風險及應對氣候變化所帶來的挑戰，渠務署計劃於尖沙咀進行雨水排放系統改善工程，當中包括於市政局百周年紀念公園興建地下蓄洪池和雨水泵房，並建造新的雨水渠等。

渠務署工程管理部高級工程師郭志權表示，擬建的地下蓄洪池共兩層，底層用作蓄洪用途，接近地面的一層則用作擺放機電設施，以減少佔用地面空間。他說，有關改善工程已考慮因氣候變化而增加的降雨量及海平面上升的影響，能有效改善區內現有排洪能力及緩減水浸風險，期望最終把漆咸道南從水浸黑點名單中剔除，將盡快向立法會申請撥款。